Зинченко отдал результативный пас за "МС" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В поединке в 1/8 финала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” Александра Зинченко принимал “Шальке” Евгения Коноплянки, передает корреспондент УНН.
На 35 и 38 минуте дублем успел отличиться Серхио Агуэро. Испанец забил с пенальти и по передаче пятой Стерлинга пробил между ног вратарю Фарманну. Впоследствии передачей за спины защитникам Зинченко вывел на ударную позицию Лероя Сане и немец сделал счет 3:0.
После перерыва “горожане” не сбавили обороты и отличились еще четыре раза. Голы забивали Стерлинг, Бернарду Силва, Фоден и Габриэл Жезус.
В результате счет 7:0 и по итогам двух поединков 10:2 в пользу “МС”.
Отметим, что Зинченко и Коноплянка провели все 90 минут на поле — Зинченко оформил результативный пас, Коноплянка не имеет результативных действий.