Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України

Деталі

Зінченко вивів збірну в якості капітана у віці 24 років та 99 днів. До 24 березня 2021 року наймолодшим капітаном національної команди України був Анатолій Тимощук (показник 25 років та 162 дні), який утримував лідерство з вересня 2004-го — майже 17 років. До нього майже 10 років очолював цей рейтинг Олег Лужний.

Досягнення Зінченка стосується лише матчів офіційних турнірів, адже в товариських іграх 1993 року у збірної України були два 22-річних капітани — Сергій Дірявка та Сергій Беженар (обидва — з "Дніпра"). У загальному рейтингу молодих капітанів нашої збірної Зінченко — третій.

Варто відзначити

Загалом із капітанською пов’язкою збірну України на поле виводили 29 футболістів. Рекордсмен — Андрій Шевченко (58 матчів). А в офіційних турнірах це робили 16 футболістів. Рекордсмен — також Андрій Шевченко (35 матчів).

Варто нагадати

У матчі з чинними чемпіонами світу команда Андрія Шевченка розписала мирову (1:1).