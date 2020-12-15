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Суперник України по відбору на ЧС-2022 змінив тренера

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Національна футбольна команда Казахстану оголосила про зміну на тренерську містку, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Казахстанської федерації футболу.

Суперник України по відбору на ЧС-2022 змінив тренера

Новим головним тренером збірної Казахстану призначено Талгата Байсуфінова.

Цей спеціаліст уже був на чолі збірної, з якою брав участь у відборі ЧС-2018.

Зауважимо, що в різний час фахівець працював в футбольних клубах “Есіль-Богатир” з Петропавловська, “Аксу” з однойменного міста, “Іртиш” з Павлодару і “Акжайик” з Уральська.

Нагадаємо, що збірна Казахстану є одним із суперників нашої національної команди у відбірному турнірі ЧС-2022. Іншими стали команди Франції, Боснії і Герцеговини, Фінляндії.

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