Суперник України по відбору на ЧС-2022 змінив тренера

Новим головним тренером збірної Казахстану призначено Талгата Байсуфінова.

Цей спеціаліст уже був на чолі збірної, з якою брав участь у відборі ЧС-2018.

Зауважимо, що в різний час фахівець працював в футбольних клубах “Есіль-Богатир” з Петропавловська, “Аксу” з однойменного міста, “Іртиш” з Павлодару і “Акжайик” з Уральська.

Нагадаємо, що збірна Казахстану є одним із суперників нашої національної команди у відбірному турнірі ЧС-2022. Іншими стали команди Франції, Боснії і Герцеговини, Фінляндії.