Соперник Украины по отбору на ЧМ-2022 сменил тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Национальная футбольная команда Казахстана объявила об изменении на тренерскую мостике, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.
Новым главным тренером сборной Казахстана назначен Талгата Байсуфинова.
Этот специалист уже был во главе сборной, с которой участвовал в отборе ЧМ-2018.
Заметим, что в разное время специалист работал в футбольных клубах “Есиль-Богатырь” из Петропавловска, “Аксу” из одноименного города, “Иртыш” с Павлодара и “Акжайык” из Уральска.
Напомним, что сборная Казахстана является одним из соперников нашей национальной команды в отборочном турнире ЧМ-2022. Другими стали команды Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии.