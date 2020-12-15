Соперник Украины по отбору на ЧМ-2022 сменил тренера

Новым главным тренером сборной Казахстана назначен Талгата Байсуфинова.

Этот специалист уже был во главе сборной, с которой участвовал в отборе ЧМ-2018.

Заметим, что в разное время специалист работал в футбольных клубах “Есиль-Богатырь” из Петропавловска, “Аксу” из одноименного города, “Иртыш” с Павлодара и “Акжайык” из Уральска.

Напомним, что сборная Казахстана является одним из соперников нашей национальной команды в отборочном турнире ЧМ-2022. Другими стали команды Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии.