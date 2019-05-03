Зінченко погодив новий контракт із "Манчестер Сіті" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Український оборонець англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко домовився щодо нового контракту з англійським грандом. Про це стверджує виданням "Goal.com", передає УНН.
Про умови угоди немає жодної інформації, проте ресурс стверджує, що найближчим часом клуб оголосить про оформлення контракту.
У стані чемпіонів Англії можуть розглядати Зінченка в якості першого кандидата на позицію лівого захисника на наступний сезон.
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Примітно, що чинний контракт футболіста збірної України з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2020 року.
Додамо також, у нинішньому сезоні наш земляк відіграв за "містян" 26 матчів, а сама команда веде боротьбу за чемпіонський титул в чемпіонаті Англії.