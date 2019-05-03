Зинченко согласовал новый контракт с "Манчестер Сити" - СМИ

Об условиях сделки нет никакой информации, однако ресурс утверждает, что в ближайшее время клуб объявит об оформлении контракта.



В стане чемпионов Англии могут рассматривать Зинченко в качестве первого кандидата на позицию левого защитника на следующий сезон.



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Примечательно, что действующий контракт футболиста сборной Украины с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2020 года.



Добавим также, в нынешнем сезоне наш земляк сыграл за "горожан" 26 матчей, а сама команда ведет борьбу за чемпионский титул в чемпионате Англии.