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Зінченко оцінив старт збірної України у відбірковому циклі на ЧС-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Футболіст збірної України Олександр Зінченко прокоментував перші три проведені поєдинки "жовто-блакитних" у відборі на чемпіонат світу 2022 року, передає УНН з посиланням на УАФ.

Зінченко окремо оцінив кожний із трьох поєдинків (в усіх були зафіксовані нічиї), і заявив, що відчував спустошення після чергової втрати очок після гри з Казахстаном.

Цитата

"Вважаю, що в матчі з Францією ми показали характер, зарядилися словами нашого штабу. Найголовнішим було витримати 20 хвилин. Ми знали, що потім буде шанс, і в підсумку ми свій момент реалізували. Вважаю, що ми це заслужили. Французи — справжні вбивці на футбольному полі, дуже голодні на перемоги та голи. Якщо взяти того самого Кіліана Мбаппе, то він, коли виходить на поле, хоче знищити супротивника, забити якомога більше м’ячів, побити всі рекорди. І така в них уся команда. Ніякої недооцінки щодо нас з їхнього боку не було", - сказав Зінченко.

Додамо

Він також додав, що "із Фінляндією ми контролювали всю гру, забили гол, але на останньому відрізку не вистачило концентрації, дисципліни. Треба було довести матч до перемоги. Фіни оборонялися в п'ять захисників. Непросто було. Але ми виграємо разом і програємо теж разом, тому не будемо міркувати, хто більше помилився".

"Після поєдинку з Казахстаном я був спустошений. Ми створили багато моментів, було чимало ударів. Гості один раз перейшли на нашу половину поля й забили гол, як ми з Францією. Та все позаду, і тепер потрібно гарне витягти, а погане забути й рухатися далі", - підкреслив Зінченко.

Нагадаємо

Україна потрапила до топ-5 наймолодших збірних європейської кваліфікації на ЧС-2022.

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