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Зинченко оценил старт сборной Украины в отборочном цикле на ЧМ-2022

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал первые три проведенные поединки "желто-синих" в отборе на чемпионат мира 2022 года, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Зинченко отдельно оценил каждый из трех поединков (во всех были зафиксированы ничьи), и заявил, что чувствовал опустошение после очередной потери очков после игры с Казахстаном.

Цитата

"Считаю, что в матче с Францией мы показали характер, зарядились словам нашего штаба. Самым главным было выдержать 20 минут. Мы знали, что потом будет шанс, и в итоге мы свой момент реализовали. Считаю, что мы это заслужили. Французы - настоящие убийцы на футбольном поле, очень голодные на победы и голы. Если взять того же Килиана Мбаппе, то он, когда выходит на поле, хочет уничтожить противника, забить как можно больше мячей, побить все рекорды. И такая у них вся команда. Никакой недооценки по отношению к нам с их стороны не было", - сказал Зинченко.

Добавим

Он также добавил, что "с Финляндией мы контролировали всю игру, забили гол, но на последнем отрезке не хватило концентрации, дисциплины. Надо было довести матч до победы. Финны оборонялись в пять защитников. Непросто было. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе, поэтому не будем рассуждать, кто больше ошибся".

"После поединка с Казахстаном я был опустошен. Мы создали много моментов, было много ударов. Гости один раз перешли на нашу половину поля и забили гол, как мы с Францией. И все позади, и теперь нужно хорошее извлечь, а плохое забыть и двигаться дальше", - подчеркнул Зинченко.

Напомним

Украина попала в топ-5 самых молодых сборных европейской квалификации на ЧМ-2022.

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