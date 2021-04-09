Зинченко оценил старт сборной Украины в отборочном цикле на ЧМ-2022

Зинченко отдельно оценил каждый из трех поединков (во всех были зафиксированы ничьи), и заявил, что чувствовал опустошение после очередной потери очков после игры с Казахстаном.

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"Считаю, что в матче с Францией мы показали характер, зарядились словам нашего штаба. Самым главным было выдержать 20 минут. Мы знали, что потом будет шанс, и в итоге мы свой момент реализовали. Считаю, что мы это заслужили. Французы - настоящие убийцы на футбольном поле, очень голодные на победы и голы. Если взять того же Килиана Мбаппе, то он, когда выходит на поле, хочет уничтожить противника, забить как можно больше мячей, побить все рекорды. И такая у них вся команда. Никакой недооценки по отношению к нам с их стороны не было", - сказал Зинченко.

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Он также добавил, что "с Финляндией мы контролировали всю игру, забили гол, но на последнем отрезке не хватило концентрации, дисциплины. Надо было довести матч до победы. Финны оборонялись в пять защитников. Непросто было. Но мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе, поэтому не будем рассуждать, кто больше ошибся".

"После поединка с Казахстаном я был опустошен. Мы создали много моментов, было много ударов. Гости один раз перешли на нашу половину поля и забили гол, как мы с Францией. И все позади, и теперь нужно хорошее извлечь, а плохое забыть и двигаться дальше", - подчеркнул Зинченко.

Напомним

Украина попала в топ-5 самых молодых сборных европейской квалификации на ЧМ-2022.