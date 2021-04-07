Україна потрапила до топ-5 наймолодших збірних європейської кваліфікації на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Національна збірна України з футболу опинилася в числі п'яти наймолодших команд початку європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Про це інформує УНН з посиланням на "Zbirna.com".
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Середній вік гравців основного складу “жовто-блакитних” рівняється 25,8 рокам — четвертий рядок. Більш молодшими збірними виявилися тільки Вельс (25,1), Іспанія (25,53) та Англія (25,77).
Натомість найбільш віковими основні склади національних збірних стали:
Ісландія — 30,3
Росія — 29,8
Швеція — 29,5
Фінляндія — 29,35
Вірменія — 29,33.
Нагадаємо
Збірна України тричі зіграла внічию на старті відбіркового циклу на ЧС-2022.