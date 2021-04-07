Україна потрапила до топ-5 наймолодших збірних європейської кваліфікації на ЧС-2022

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19:01 • 40 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 100695 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 131864 перегляди

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16:31 • 111997 перегляди

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Національна збірна України з футболу опинилася в числі п'яти наймолодших команд початку європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Про це інформує УНН з посиланням на "Zbirna.com".

Деталі

Середній вік гравців основного складу “жовто-блакитних” рівняється 25,8 рокам — четвертий рядок. Більш молодшими збірними виявилися тільки Вельс (25,1), Іспанія (25,53) та Англія (25,77).

Натомість найбільш віковими основні склади національних збірних стали:

Ісландія — 30,3
Росія — 29,8
Швеція — 29,5
Фінляндія — 29,35
Вірменія — 29,33.

Нагадаємо

Збірна України тричі зіграла внічию на старті відбіркового циклу на ЧС-2022.

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