Украина попала в топ-5 самых молодых сборных европейской квалификации на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Национальная сборная Украины по футболу оказалась в числе пяти самых молодых команд начале европейской квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Zbirna.com".
Детали
Средний возраст игроков основного состава "желто-синих" равняется 25,8 годам - четвертую строчку. Более младшими сборными оказались только Уэльс (25,1), Испания (25,53) и Англия (25,77).
Зато наиболее возрастными основные составы национальных сборных стали:
Исландия - 30,3
Россия - 29,8
Швеция - 29,5
Финляндия - 29,35
Армения - 29,33.
Напомним
Сборная Украины трижды сыграла вничью на старте отборочного цикла на ЧМ-2022.