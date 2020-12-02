Зінченко не врятував “Манчестер Сіті” від першої втрати очок в сезоні Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У матчі п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів англійський “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з португальським “Порту”, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Українець вийшов на поле у стартовому складі своєї команди й відіграв повний поєдинок, що закінчився внічию — 0:0.
Наразі, маючи в активі 13 очок, “Манчестер Сіті” посідає першу сходинку у квартеті С, забезпечивши собі місце в 1/8 фіналу турніру.
Додамо, в іншому поєдинку групи “Марсель” здобув перші очки в змаганнях, обіграв вгостях “Олімпіакос” — 2:1.