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Зінченко не врятував “Манчестер Сіті” від першої втрати очок в сезоні Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У матчі п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів англійський “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з португальським “Порту”, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.

Українець вийшов на поле у стартовому складі своєї команди й відіграв повний поєдинок, що закінчився внічию — 0:0.

Наразі, маючи в активі 13 очок, “Манчестер Сіті” посідає першу сходинку у квартеті С, забезпечивши собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Додамо, в іншому поєдинку групи “Марсель” здобув перші очки в змаганнях, обіграв вгостях “Олімпіакос” — 2:1.

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