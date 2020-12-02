Зинченко не спас "Манчестер Сити" от первой потери очков в сезоне Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов английский “Манчестер Сити” Александра Зинченко на выезде встречался с португальским “Порту”, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Украинец вышел на поле в стартовом составе своей команды и сыграл полный поединок, закончившийся вничью — 0:0.
Сейчас, имея в активе 13 очков, “Манчестер Сити” занимает первое место в квартете С, обеспечив себе место в 1/8 финала турнира.
Добавим, в другом поединке группы “Марсель” получил первые очки в соревнованиях, обыграл в гостях “Олимпиакос” — 2:1.