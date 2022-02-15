Зінченко допоміг “Манчестер Сіті” здобути розгромну перемогу в плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Англійський “Манчестер Сіті” не залишив жодних шансів португальському “Спортінгу” у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
Деталі
Вже до перерви гості із Англії відзначилися чотири рази. Спочатку Марез відправив м’яч у порожню сітку воріт на 7-й хвилині. Бернарду Сілва на 17 хвилині оформив ефектний гол завдяки удару після відскоку м’яча від газону. На 32 хвилині Філ Фоден замкнув простріл від Мареза, а трохи пізніше Сілва оформив дубль завдяки ассисту Рахіма Стерлінга.
Варто відзначити, що з 61 хвилини матчу на полі з’явився Олександр Зінченко. Сам матч завершився переконливою перевагою “містян” — 5:0.
Доповнення
Зустріч цих команд у відповідь пройде 9-го березня на полі “Манчестер Сіті”.