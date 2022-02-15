Зинченко помог “Манчестер Сити” одержать разгромную победу в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Английский “Манчестер Сити” не оставил никаких шансов португальскому “Спортингу” в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
Детали
Уже к перерыву гости из Англии отличились четыре раза. Сначала Марез отправил мяч в пустую сетку ворот на 7-й минуте. Бернарду Силва на 17 минуте оформил эффектный гол благодаря удару после отскока мяча от газона. На 32 минуте Фил Фоден замкнул прострел от Мареза, а чуть позже Силва оформил дубль благодаря ассисту Рахима Стерлинга.
Стоит отметить, что с 61 минуты матча на поле появился Александр Зинченко. Сам матч завершился убедительным преимуществом "горожан" - 5:0.
Дополнение
Встреча этих команд в ответ пройдет 9-го марта на поле “Манчестер Сити”.