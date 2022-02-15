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15 марта, 19:03 • 102043 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132685 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117757 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111748 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101699 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99721 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86746 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Зинченко помог “Манчестер Сити” одержать разгромную победу в плей-офф Лиги чемпионов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Английский “Манчестер Сити” не оставил никаких шансов португальскому “Спортингу” в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Детали

Уже к перерыву гости из Англии отличились четыре раза. Сначала Марез отправил мяч в пустую сетку ворот на 7-й минуте. Бернарду Силва на 17 минуте оформил эффектный гол благодаря удару после отскока мяча от газона. На 32 минуте Фил Фоден замкнул прострел от Мареза, а чуть позже Силва оформил дубль благодаря ассисту Рахима Стерлинга.

Стоит отметить, что с 61 минуты матча на поле появился Александр Зинченко. Сам матч завершился убедительным преимуществом "горожан" - 5:0.

Дополнение

Встреча этих команд в ответ пройдет 9-го марта на поле “Манчестер Сити”.

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