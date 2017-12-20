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Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" вийти в 1/2 фіналу Кубку футбольної ліги

Київ • УНН

 • 20927 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Український гравець “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко провів поєдинок за “міщан” в рамках 1/4 фіналу Кубку футбольної ліги, передає УНН.

“Городяни” на виїзді протистояли “Лестеру”. Гол Бернарду Сілви на 26 хвилині довго дозволяв гостям вести у рахунку. Проте реалізоване пенальті на 90 + 7 хвилині допомогло “лисицям” перевести гру в додаткові екстра-тайми після чого доля путівки в 1/2 фіналу вирішувалася в серії пенальті.

У “Лестера” 11-метрові забили Фукс, Магуайр та Іббора, натомість схибив Марез та Варді. “Манчестер Сіті” забив на один гол більше. Авторам голів стали Гюндоган, Туре, Нмеча та Габріел Жезус.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Манчестер Сіті” встановив рекорд Англії за кількістю виграшів поспіль

Примітно, що Зінченко провів на полі усі 120 хвилин, відігравши на лівому фланзі захисту “МС”.

Додамо також, завдяки голу Уелбека “Арсенал” пройшов на даній стадії “Вест Хем” — 1:0.

Нагадаємо, півзахисник збірної України та “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко був нагороджений високою оцінкою за підсумком дебютної гри в Англійській Прем’єр-лізі.

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