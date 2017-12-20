Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" вийти в 1/2 фіналу Кубку футбольної ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Український гравець “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко провів поєдинок за “міщан” в рамках 1/4 фіналу Кубку футбольної ліги, передає УНН.
“Городяни” на виїзді протистояли “Лестеру”. Гол Бернарду Сілви на 26 хвилині довго дозволяв гостям вести у рахунку. Проте реалізоване пенальті на 90 + 7 хвилині допомогло “лисицям” перевести гру в додаткові екстра-тайми після чого доля путівки в 1/2 фіналу вирішувалася в серії пенальті.
У “Лестера” 11-метрові забили Фукс, Магуайр та Іббора, натомість схибив Марез та Варді. “Манчестер Сіті” забив на один гол більше. Авторам голів стали Гюндоган, Туре, Нмеча та Габріел Жезус.
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Примітно, що Зінченко провів на полі усі 120 хвилин, відігравши на лівому фланзі захисту “МС”.
Додамо також, завдяки голу Уелбека “Арсенал” пройшов на даній стадії “Вест Хем” — 1:0.
Нагадаємо, півзахисник збірної України та “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко був нагороджений високою оцінкою за підсумком дебютної гри в Англійській Прем’єр-лізі.