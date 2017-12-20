Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в 1/2 финала Кубка футбольной лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинский игрок “Манчестер Сити” Александр Зинченко провел поединок за “горожан” в рамках 1/4 финала Кубка футбольной лиги, передает УНН.
“Горожане” на выезде противостояли “Лестеру”. Гол Бернарду Силвы на 26 минуте долго позволял гостям вести в счете. Однако реализовано пенальти на 90 + 7 минуте помогло “лисам” перевести игру в дополнительные экстра-тайма после чего судьба путевки в 1/2 финала решалась в серии пенальти.
В “Лестера” 11-метровые забили Фукс, Магуайр и Иббора, зато ошибся Марез и Варди. “Манчестер Сити” забил один гол больше. Авторам голов стали Гюндоган, Туре, Нмеча и Габриэл Жезус.
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Примечательно, что Зинченко провел на поле все 120 минут, отыграв на левом фланге защиты “МС”.
Добавим также, благодаря голу Уэлбека “Арсенал” прошел на данной стадии “Вест Хэм” — 1: 0.
Напомним, полузащитник сборной Украины и “Манчестер Сити” Александр Зинченко был награжден высокой оценкой по итогам дебютной игры в Английской Премьер-лиге.