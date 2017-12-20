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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93411 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101023 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101410 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114933 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102847 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105574 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в 1/2 финала Кубка футбольной лиги

Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в 1/2 финала Кубка футбольной лиги

Киев  •  УНН

 • 20927 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинский игрок “Манчестер Сити” Александр Зинченко провел поединок за “горожан” в рамках 1/4 финала Кубка футбольной лиги, передает УНН.

“Горожане” на выезде противостояли “Лестеру”. Гол Бернарду Силвы на 26 минуте долго позволял гостям вести в счете. Однако реализовано пенальти на 90 + 7 минуте помогло “лисам” перевести игру в дополнительные экстра-тайма после чего судьба путевки в 1/2 финала решалась в серии пенальти.

В “Лестера” 11-метровые забили Фукс, Магуайр и Иббора, зато ошибся Марез и Варди. “Манчестер Сити” забил один гол больше. Авторам голов стали Гюндоган, Туре, Нмеча и Габриэл Жезус.

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Примечательно, что Зинченко провел на поле все 120 минут, отыграв на левом фланге защиты “МС”.

Добавим также, благодаря голу Уэлбека “Арсенал” прошел на данной стадии “Вест Хэм” — 1: 0.

Напомним, полузащитник сборной Украины и “Манчестер Сити” Александр Зинченко был награжден высокой оценкой по итогам дебютной игры в Английской Премьер-лиге.

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