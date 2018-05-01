Зідан назвав "Реал" командною, здатною на будь-що
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Французький наставник мадридського "Реалу" Зінедін Зідан дав коментар з приводу майбутнього півфінального протистояння у відповідь Ліги чемпіонів проти "Баварії", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Це півфінал. Ми розуміємо, наскільки важливий цей матч і що необхідно зробити. Нам не треба щось міняти. У цій зустрічі ми повинні показати, що заслуговуємо місця в фіналі і хочемо туди потрапити. Що б не трапилося, ми - команда, яка здатна на все, що завгодно. Головне для нас - це думати про перемогу і вийти на поле з бажанням виграти. Саме так ми повинні міркувати. Необхідно постаратися забити швидкий гол, і ми спробуємо це зробити", - наголосив фахівець.
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Натомість тренер мюнхенського колективу Юпп Хайнкес заявив, що його колектив буде намагатися щосили атакувати.
"Я постараюся виправити помилки. Будемо намагатися атакувати. Ми завжди хочемо забивати - це у "Баварії" в генах. Нам потрібно зіграти ефективніше, ніж в першому матчі. Треба використовувати свої шанси, як це робив суперник", - підкреслив Хайнкес.
Нагадаємо, що матч "Реал" – "Баварія" стартуватиме сьогодні о 21:45 на "Сантьяго Бернабеу".