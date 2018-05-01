Зидан назвал "Реал" командной, способной на что угодно

"Это полуфинал. Мы понимаем, насколько важен этот матч и что необходимо сделать. Нам не нужно ничего менять. В этой встрече мы должны показать, что заслуживаем места в финале и хотим туда попасть. Что бы ни случилось, мы - команда, которая способна на все, что угодно. Главное для нас - это думать о победе и выйти на поле с желанием выиграть. Именно так мы должны рассуждать. Необходимо постараться забить быстрый гол, и мы попробуем это сделать", - подчеркнул специалист.

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Зато тренер мюнхенского коллектива Юпп Хайнкес заявил, что его коллектив будет стараться изо всех сил атаковать.

"Я постараюсь исправить ошибки. Будем стараться атаковать. Мы всегда хотим забивать - это у "Баварии" в генах. Нам нужно сыграть эффективнее, чем в первом матче. Надо использовать свои шансы, как это делал соперник", - подчеркнул Хайнкес.

Напомним, что матч "Реал" - "Бавария" стартует сегодня в 21:45 на "Сантьяго Бернабеу".