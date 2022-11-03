Зі звільнених територій уже евакуювали 22 тисячі людей — Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону повідомила, що із звільнених територій уже евакуювали 22 тисячі людей. Про це пише УНН.
Цитата
“Ми допомогли 22 тисяч людей евакуюватися. Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні, люди пенсійного віку, які евакуйовуються”, - сказала Верещук.
Деталі
Віцепрем'єрка повідомила, що часто люди бояться евакуйовуватися через нерозуміння того, де їм жити, відсутність коштів тощо.
За словами Верещук, три області вже готові прийняти людей з евакуаційних поїздів. Це Львівська, Тернопільська та Полтавська області, які готові розмістити людей і пережити зиму.
Нагадаємо
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що ситуація у тимчасово окупованому Херсоні залишається складною, проте українці відмовляються від "евакуації" до рф, очікуючи на деокупацію міста.