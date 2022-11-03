С освобожденных территорий уже эвакуировали 22 тысячи человек - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук в эфире национального телемарафона сообщила, что из освобожденных территорий уже эвакуировали 22 тысяч человек. Об этом пишет УНН.
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“Мы помогли 22 тысяч человек эвакуироваться. Есть люди, которые едут на деоккупированную территорию, а есть люди, особенно женщины с детьми, маломобильные, люди эвакуируемых”пенсионного возраста, - сказала Верещук.
Детали
Вице-премьерка сообщила, что часто люди боятся эвакуироваться из-за непонимания того, где им жить, отсутствия средств и тому подобное.
По словам Верещука, три области уже готовы принять людей из эвакуационных поездов. Это Львовская, Тернопольская и Полтавская области, которые готовы разместить людей и пережить зиму.
Напомним
Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что ситуация во временно оккупированном Херсоне остается сложной, однако украинцы отказываются от "эвакуации" в РФ, ожидая деоккупацию города.