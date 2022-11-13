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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Зі школи на деокупованій Ізюмщині вилучено сотні російських підручників

Зі школи на деокупованій Ізюмщині вилучено сотні російських підручників

Київ • УНН

 • 287018 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. 10 листопада прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд Богуславської загальноосвітньої школи. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Цитата

"У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту. Звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці вилучили понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів.

"Агітація, пропаганда та виховання "русского духа и патриотизма" — основні цілі російської так званої навчальної програми. Підручники рф будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази", - пише Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо 

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти взялися за військову підготовку школярів, старшокласників готують до можливої участі в "добробатах".

Українські Національні Новини

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