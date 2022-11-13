Зі школи на деокупованій Ізюмщині вилучено сотні російських підручників

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"У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту. Звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці вилучили понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів.

"Агітація, пропаганда та виховання "русского духа и патриотизма" — основні цілі російської так званої навчальної програми. Підручники рф будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази", - пише Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти взялися за військову підготовку школярів, старшокласників готують до можливої участі в "добробатах".