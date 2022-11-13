Зі школи на деокупованій Ізюмщині вилучено сотні російських підручників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. 10 листопада прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд Богуславської загальноосвітньої школи. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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"У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту. Звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок російської федерації", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що правоохоронці вилучили понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів.
"Агітація, пропаганда та виховання "русского духа и патриотизма" — основні цілі російської так званої навчальної програми. Підручники рф будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази", - пише Харківська обласна прокуратура.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти взялися за військову підготовку школярів, старшокласників готують до можливої участі в "добробатах".