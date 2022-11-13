Из школы на деоккупированной Изюмщине изъяты сотни российских учебников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. 10 ноября прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции провели осмотр Богуславской общеобразовательной школы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
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"В учебном заведении зафиксирована очередная неудачная попытка оккупантов внедрить российское образование. Обычные школьные кабинеты, где учились маленькие украинцы, превратились в состав книг российской федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители изъяли более 500 учебников российского образца для учащихся 1-11 классов.
"Агитация, пропаганда и воспитание "русского духа и патриотизма" — основные цели российской так называемой учебной программы. Учебники рф будут приобщены к уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства", - пишет Харьковская областная прокуратура.
Напомним
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты взялись за военную подготовку школьников, старшеклассников готовят к возможному участию в "доброботах".