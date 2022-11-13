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Из школы на деоккупированной Изюмщине изъяты сотни российских учебников

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. 10 ноября прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции провели осмотр Богуславской общеобразовательной школы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Цитата

"В учебном заведении зафиксирована очередная неудачная попытка оккупантов внедрить российское образование. Обычные школьные кабинеты, где учились маленькие украинцы, превратились в состав книг российской федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изъяли более 500 учебников российского образца для учащихся 1-11 классов.

"Агитация, пропаганда и воспитание "русского духа и патриотизма" — основные цели российской так называемой учебной программы. Учебники рф будут приобщены к уголовным производствам по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства", - пишет Харьковская областная прокуратура.

Напомним 

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты взялись за военную подготовку школьников, старшеклассников готовят к возможному участию в "доброботах".

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