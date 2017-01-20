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Журналісту М.Семені вручили обвинувальний висновок у його справі

Журналісту М.Семені вручили обвинувальний висновок у його справі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. В окупованому Росією Криму журналісту Миколі Семені 20 січня вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. За версією слідства, кримський журналіст «підготував статтю під назвою «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму», в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Росії», передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як відзначає видання, у висновку цитуються місця, що містять, на думку слідства, сепаратистські висловлювання, і докладно описується, як М.Семена відіслав текст статті в редакції електронною поштою. Сам журналіст свою провину заперечує. За версією слідства, М.Семена порушив законодавство “з мотивів політичної ворожнечі в ставленні до Російської Федерації”.

Як докази в обвинувальному висновку наводяться свідчення самого М.Семени і текст його електронного листа в редакцію, який він видалив відразу після відправлення.

Також у документі наводяться свідчення свідків звинувачення, серед яких оперативні співробітники ФСБ, які, крім відомостей по суті, також розповіли про “оперативний супровід справи” — обшуки, інформацію, отриману з вилученої техніки журналіста, в тому числі його особисту переписку.

До матеріалів справи, судячи з обвинувального висновку, долучені експертизи, ініційовані ФСБ — лінгвістична й авторознавча. Крім того, до матеріалів справи долучена політологічна експертиза російського експерта Михайла Савви, який вказує, що “територія республіки Крим є частиною України і законодавство Російської Федерації не поширюється на її територію”. Михайло Савва вказаний у документі як свідок захисту. Крім нього, захист планує допитати головного редактора проекту "Крим.Реалії" Володимира Притулу й експерта.

Адвокат Семени Еміль Курбедінов зазначив, що обвинувальний висновок було вручено з порушенням кримінально-процесуального кодексу: документ повинен був вручити представник прокуратури, тоді як Семені висновок передав слідчий ФСБ Олександр Паршутін у будівлі управління.

Навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не було.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.

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