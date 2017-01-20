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Журналисту Н.Семене вручили обвинительное заключение по его делу

Журналисту Н.Семене вручили обвинительное заключение по его делу

Киев • УНН

 • 12882 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В оккупированном Россией Крыму журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме. По версии следствия, крымский журналист "подготовил статью под названием "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечает издание, в заключении цитируются места, содержащие, по мнению следствия, сепаратистские высказывания, и подробно описывается, как Н.Семена отослал текст статьи в редакцию по электронной почте. Сам журналист свою вину отрицает. По версии следствия, Н.Семена нарушил законодательство "по мотивам политической вражды в отношении к Российской Федерации".

В качестве доказательств в обвинительном заключении приводятся показания самого Н.Семены и текст его сообщения в редакцию, который он удалил сразу после отправления.

Также в документе приводятся показания свидетелей обвинения, среди которых оперативные сотрудники ФСБ, которые, кроме сведений по сути, также рассказали об "оперативном сопровождение дела" - обысках, информации, полученной с удаленной техники журналиста, в том числе его личную переписку.

К материалам дела, судя по обвинительному заключению, приобщены экспертизы, инициированные ФСБ - лингвистическая и автороведческая. Кроме того, к материалам дела приобщена политологическая экспертиза российского эксперта Михаила Саввы, который указывает, что "территория республики Крым является частью Украины и законодательство Российской Федерации не распространяется на ее территорию". Михаил Савва указан в документе в качестве свидетеля защиты. Кроме него, защита планирует допросить главного редактора проекта "Крым.Реалии" Владимира Притулу и эксперта.

Адвокат Н.Семены Эмиль Курбединов отметил, что обвинительное заключение было вручено с нарушением уголовно-процессуального кодекса: документ должен был вручить представитель прокуратуры, тогда как журналисту заключение передал следователь ФСБ Александр Паршутин в здании управления.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с "Крым.Реалии". Против Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока не было.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

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