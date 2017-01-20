Журналисту Н.Семене вручили обвинительное заключение по его делу

КИЕВ. 20 января. УНН. В оккупированном Россией Крыму журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме. По версии следствия, крымский журналист "подготовил статью под названием "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".