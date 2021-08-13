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Журналістку BBC вишлють із Росії після закінчення її візи

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Росії відмовилися продовжувати візу журналістці московського бюро BBC Сарі Рейнсфорд. Вона має покинути РФ до 31 серпня. Про це повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.

Деталі

Російська влада наказала британській журналістці BBC Сарі Рейнсфорд, яка працює в Москві, покинути країну до кінця цього місяця, коли закінчиться її віза.

За даними пропагандистського федерального каналу “Россия 24”, таке рішення російського уряду є помстою Великій Британії через низку причин: відмову у продовженні чинних і наданні нових віз російським кореспондентам, намагання відкликати ліцензію російських телеканалів, тиск на співробітників російських ЗМІ та їхня дискримінація. В Росії цю ситуацію називають “символічною депортацією”.

Наразі Рейнсфорд та BBC ситуацію не коментують.

Нагадаємо

2011 року на батьківщину було депортовано кореспондента The Guardian Люка Хардінга, який працював у Москві. Він став першим іноземним журналістом, висланим із Росії після закінчення Холодної війни.

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