Журналістку BBC вишлють із Росії після закінчення її візи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Росії відмовилися продовжувати візу журналістці московського бюро BBC Сарі Рейнсфорд. Вона має покинути РФ до 31 серпня. Про це повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.
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Російська влада наказала британській журналістці BBC Сарі Рейнсфорд, яка працює в Москві, покинути країну до кінця цього місяця, коли закінчиться її віза.
За даними пропагандистського федерального каналу “Россия 24”, таке рішення російського уряду є помстою Великій Британії через низку причин: відмову у продовженні чинних і наданні нових віз російським кореспондентам, намагання відкликати ліцензію російських телеканалів, тиск на співробітників російських ЗМІ та їхня дискримінація. В Росії цю ситуацію називають “символічною депортацією”.
Наразі Рейнсфорд та BBC ситуацію не коментують.
Нагадаємо
2011 року на батьківщину було депортовано кореспондента The Guardian Люка Хардінга, який працював у Москві. Він став першим іноземним журналістом, висланим із Росії після закінчення Холодної війни.