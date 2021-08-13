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Журналистку BBC вышлют из России после окончания её визы

Журналистку BBC вышлют из России после окончания её визы

Киев  •  УНН

 • 16942 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В России отказались продлевать визу журналистке московского бюро BBC Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть РФ до 31 августа. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Российская власть приказала британской журналистке BBC Саре Рейнсфорд, которая работает в Москве, покинуть страну до конца этого месяца, когда закончится её виза.

По данным пропагандистского федерального “Россия 24”, такое решение российского правительства является местью Великобритании по ряду причин: отказ в продлении действующих и предоставлении новых виз российским корреспондентам, попытки отозвать лицензию российских телеканалов, давление на сотрудников российских СМИ и их дискриминация. В России эту ситуацию называют “символической депортацией”.

Сейчас Рейнсфорд и BBC ситуацию не комментируют.

Напомним

В 2011 году на родину депортировали корреспондента The Guardian Люка Хардинга, который работал в Москве. Он стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания Холодной войны.

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