Журналісти запідозрили власника “Хортиці” у закупівлі “чорного” спирту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Головним покупцем “чорного” спирту, який виробляють на Зірненському спиртзаводі, є алкогольний холдинг Global Spirits, який виробляє відому в Україні та Росії горілку “Хортиця”. Головою наглядової ради холдингу Global Spirits є Євген Черняк. Про це йдеться у випуску передачі журналістських розслідувань “Стоп корупції” на “5 каналі”, передає УНН.
“Завод в день виробляє приблизно 25 тонн (чорного — ред.) спирту ... Основним покупцем цього спирту є „Хортиця“. Гроші крутяться там не маленькі, але в державу вони не йдуть”, — розповів журналістам екс-працівник Зірненського спиртзаводу Роман.
Як наголошується в сюжеті, про особливу роль холдингу стало відомо нещодавно — після того, як представники Global Spirits стали вимагати участі в державних перевірках Зірненського спиртзаводу.
“На моїй практиці — це перший випадок, коли комерційна структура намагається взяти участь в такій перевірці”, — розповідає голова ліквідаційної комісії “Укрспирту” Ігор Ільчишин.
Більш того, як зазначає у своєму матеріал "Главком", в Global Spirits хочуть купувати спирт тільки на цьому спиртзаводі. Хоча результати перевірки показали, що технологічний процес на непідконтрольному державі підприємстві відбувається з порушеннями, а продукція заводу взагалі не відповідає показникам якості.