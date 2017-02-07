Журналисты заподозрили владельца "Хортицы" в закупке "черного" спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Главным покупателем "черного" спирта, который производят на Зирненском спиртзаводе, является алкогольный холдинг Global Spirits, который производит известную в Украине и России водку "Хортица". Главой наблюдательного совета холдинга Global Spirits является Евгений Черняк. Об этом говорится в выпуске передачи журналистских расследований "Стоп коррупции" на "5 канале", передает УНН.
"Завод в день производит около 25 тонн (черного - ред.) спирта... Основным покупателем этого спирта является "Хортица". Деньги крутятся там не маленькие, но в государство они не идут", - рассказал журналистам экс-сотрудник Зирненского спиртзавода Роман.
Как отмечается в сюжете, об особой роли холдинга стало известно недавно - после того, как представители Global Spirits стали требовать участия в государственных проверках Зирненского спиртзавода.
"На моей практике - это первый случай, когда коммерческая структура пытается принять участие в такой проверке", - рассказывает глава ликвидационной комиссии "Укрспирта" Игорь Ильчишин.
Более того, как отмечает в своем материале "Главком", в Global Spirits хотят покупать спирт только на этом спиртзаводе. Хотя результаты проверки показали, что технологический процесс на неподконтрольном государству предприятии происходит с нарушениями, а продукция завода вообще не соответствует показателям качества.