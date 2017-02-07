Журналисты заподозрили владельца "Хортицы" в закупке "черного" спирта

"Завод в день производит около 25 тонн (черного - ред.) спирта... Основным покупателем этого спирта является "Хортица". Деньги крутятся там не маленькие, но в государство они не идут", - рассказал журналистам экс-сотрудник Зирненского спиртзавода Роман.

Как отмечается в сюжете, об особой роли холдинга стало известно недавно - после того, как представители Global Spirits стали требовать участия в государственных проверках Зирненского спиртзавода.

"На моей практике - это первый случай, когда коммерческая структура пытается принять участие в такой проверке", - рассказывает глава ликвидационной комиссии "Укрспирта" Игорь Ильчишин.

Более того, как отмечает в своем материале "Главком", в Global Spirits хотят покупать спирт только на этом спиртзаводе. Хотя результаты проверки показали, что технологический процесс на неподконтрольном государству предприятии происходит с нарушениями, а продукция завода вообще не соответствует показателям качества.