Журналісти викрили корупційні схеми в Українському товаристві глухих

17 листопада 2020 року журналісти проекту “Стоп корупції” опублікували розслідування, в якому детально розповіли про те, як керівництво Українського товариства глухих (УТОГ) “заробляє” на глухих та людях з вадами слуху.

Як свідчать факти, Українське товариство глухих є непрозорою організацією — вона не публікує фінансову звітність, як того вимагає законодавство, адже вона напряму фінансується з державного бюджету. За даними журналістів ця сума складає близько 30 млн гривень щороку, але в зв’язку з тим, що фінансова звітність відсутня “ніхто не знає, скільки на цьому заробляє УТОГ, як використовує ці кошти і чи справді вони доходять до інвалідів”. На основі цього, розслідувачі роблять висновок, що “корупція там, — де немає звітності”.

Журналісти в своєму розслідуванні також навели факти потенційно корупційних зловживань — під час тендерних закупівель, при виконанні будівельних робіт і ухилення від сплати податків, при працевлаштуванні глухих на підприємства.

“У тендерних умовах не було прописано ні марки, ні моделі телефонів, тому поспіхом було запропоновано Fly DS165, який вже давно був знятий з виробництва через свою неефективність. На цьому як завжди ціна була завищена як мінімум вдвічі: з 300 грн їх придбали по 570. На цьому за мінімальними підрахунками держава втратила мільйон грн.”, — йдеться в розслідуванні.

Найбільш резонансним епізодом, на думку журналістів, стала шахрайська оборудка УТОГ з працевлаштуванням близько 700 глухих та людей з вадами слуху в компанію “Нова Пошта”. Виявилось, що співробітники центрального апарату УТОГ “працевлаштовували” глухих без їхнього відома, а зарплату, яка нараховувалась привласнювали. На цій шахрайській схемі, за даними розслідування, УТОГівці могли заробити понад 30 млн грн.

Як зазначили автори розслідування, коли ця історія набула розголосу всередині УТОГ, голова організації Ірина Чепчина пообіцяла розібратися в ситуації. Проте, як повідомляють розслідувачі, досі жодну особу не було притягнуто до відповідальності. Коли журналісти спробували навідатися в УТОГ аби отримати коментар Чепчиної, виявилось, що вона напередодні зустрічі пішла на лікарняний, а на телефонні дзвінки не відповідала.

Журналісти також повідомили про схеми незаконного заволодіння житлом глухих.

“Остання схема, яка вас вразить своїм цинізмом: у глухих без перебільшення віджимають все, що може їм належати. Наприклад, якщо член УТОГ хоче продати свою квартиру, він має скористатися послугами сурдоперекладача від того самого УТОГ. Ця інформація дуже швидко передається представникам чорного ринку (криміналітету). В свою чергу вони погрозами змушують продати власні квадратні метри задешево та ще й потрібним людям. Це стосується не тільки квартир, а будь-яких цінних речей”, — розповідають розслідувачі.

Вони також звертають увагу на той факт, що на українські громадські організації осіб з інвалідністю — такі як Українське товариство сліпих, Національна асамблея людей з інвалідністю, Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю десятиліття очолюють одні й ті самі люди. Це, на думку експертів може свідчити про можливі зловживання. Зокрема експерти згадували про систему “Інваспорт”, яка лише цього року освоїла 351 млн грн бюджетних коштів, при цьому не сплатила жодних податків.