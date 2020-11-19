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Журналисты разоблачили коррупционные схемы в Украинском обществе глухих

Журналисты разоблачили коррупционные схемы в Украинском обществе глухих

Киев  •  УНН

 • 19760 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Коррупция и мошенничество руководства Украинского общества глухих (УОГ): независимые украинские расследователи проекта "Стоп-коррупции" рассказали о том, как в этой организации зарабатывают на средствах, которые государство специально выделяет на поддержку глухих и слабослышащих людей, передает УНН.

17 ноября 2020 года журналисты проекта "Стоп коррупции" опубликовали расследование, в котором подробно рассказали о том, как руководство Украинского общества глухих (УОГ) "зарабатывает" на глухих и людях с недостатками слуха.

Как свидетельствуют факты, Украинское общество глухих является непрозрачной организацией - оно не публикует финансовую отчетность, как того требует законодательство, ведь оно напрямую финансируется из государственного бюджета. По данным журналистов эта сумма составляет около 30 млн гривен ежегодно, но в связи с тем, что финансовая отчетность отсутствует "никто не знает, сколько на этом зарабатывает УОГ, как использует эти средства и действительно ли они доходят до инвалидов". На основе этого, расследователи делают вывод, что "коррупция там, - где нет отчетности".

Журналисты в своем расследовании также привели факты потенциально коррупционных злоупотреблений - во время тендерных закупок, при выполнении строительных работ и уклонения от уплаты налогов, при трудоустройстве глухих на предприятия.

"В тендерных условиях не было прописано ни марки, ни модели телефонов, так поспешно было предложено Fly DS165, который уже давно был снят с производства из-за неэффективности. На этом как всегда цена была завышена как минимум вдвое: с 300 грн их приобрели по 570 на этом по минимальным подсчетам государство потеряло миллион грн", - говорится в расследовании.

Наиболее резонансным эпизодом, по мнению журналистов, стала мошенническая сделка УОГ с трудоустройством около 700 глухих и слабослышащих в компании "Новая Почта". Оказалось, что сотрудники центрального аппарата УОГ "трудоустраивали" глухих без их ведома, а зарплату, которая начислялась присваивали. На этой мошеннической схеме, по данным расследования, УОГовцы могли заработать более 30 млн грн.

Как отметили авторы расследования, когда эта история получила огласку внутри УОГ, председатель организации Ирина Чепчина пообещала разобраться в ситуации. Однако, как сообщают расследователи, до сих пор ни одно лицо не было привлечено к ответственности. Когда журналисты попытались наведаться в УОГ чтобы получить комментарий Чепчиной, оказалось, что она накануне встречи ушла на больничный, а на телефонные звонки не отвечала.

Журналисты также сообщили о схемах незаконного завладения жильем глухих.

"Последняя схема, которая вас поразит своим цинизмом: у глухих без преувеличения отжимают все, что может им принадлежать. Например, если член УОГ хочет продать свою квартиру, он должен воспользоваться услугами сурдопереводчика от того же УОГ. Эта информация очень быстро передается представителям черного рынка (криминалитета). В свою очередь они угрозами заставляют продать собственные квадратные метры по дешевке да еще и нужным людям. Это касается не только квартир, а каких-либо ценных вещей", - рассказывают расследователи.

Они также обращают внимание на тот факт, что украинские общественные организации лиц с инвалидностью - такие как Украинское общество слепых, Национальная ассамблея людей с инвалидностью, Всеукраинская организация Союз лиц с инвалидностью десятилетия возглавляют одни и те же люди. Это, по мнению экспертов, может свидетельствовать о возможных злоупотреблениях. В частности эксперты упоминали о системе "Инваспорт", которая только в этом году освоила 351 млн грн бюджетных средств, при этом не уплатила никаких налогов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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