Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Середньостатистичний німець витрачає на їжу 221 євро (7 тис. грн) на місяць, українець - 2,8 тис. грн, передає УНН з посиланням на numbeo.
Відзначається, що щодня німець витрачає на продукти харчування близько 7 євро (221 грн), українець — 91 грн.
Літр молока в Німеччині коштує 70 центів (23 грн), в Україні — 19 грн.
Кілограм рису обійдеться німцеві в 1,8 євро (57 грн), українцю — в 24 грн.
Картопля обходиться німцю в 1 євро (33 грн) за кілограм, українцю — в 7 грн.
При цьому, досить істотна різниця у вартості м’яса. За кілограм курячої грудки німець заплатить 6,6 євро (210 грн), українець — в 3 рази дешевше, 77 грн.
Вартість яловичини в Німеччині в 3,1 рази вище, ніж в Україні. Кілограм даного виду м’яса обійдеться німцеві в 11,1 євро (354 грн), українцю — в 111 грн.
Нагадаємо, згідно з проведеним опитуванням, українці надають перевагу м’ясу вітчизняного виробництва.