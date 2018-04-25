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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині

Київ • УНН

 • 55384 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Середньостатистичний німець витрачає на їжу 221 євро (7 тис. грн) на місяць, українець - 2,8 тис. грн, передає УНН з посиланням на numbeo.

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в Україні та Німеччині

Відзначається, що щодня німець витрачає на продукти харчування близько 7 євро (221 грн), українець — 91 грн.

Літр молока в Німеччині коштує 70 центів (23 грн), в Україні — 19 грн.

Кілограм рису обійдеться німцеві в 1,8 євро (57 грн), українцю — в 24 грн.

Картопля обходиться німцю в 1 євро (33 грн) за кілограм, українцю — в 7 грн.

При цьому, досить істотна різниця у вартості м’яса. За кілограм курячої грудки німець заплатить 6,6 євро (210 грн), українець — в 3 рази дешевше, 77 грн.

Вартість яловичини в Німеччині в 3,1 рази вище, ніж в Україні. Кілограм даного виду м’яса обійдеться німцеві в 11,1 євро (354 грн), українцю — в 111 грн.

Нагадаємо, згідно з проведеним опитуванням, українці надають перевагу м’ясу вітчизняного виробництва.

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