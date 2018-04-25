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Журналисты сравнили цены на продукты питания в Украине и Германии

Киев • УНН

 • 55384 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Среднестатистический немец тратит на еду 221 евро (7 тыс. грн) в месяц, украинец - 2,8 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на numbeo.

Журналисты сравнили цены на продукты питания в Украине и Германии

Отмечается, что ежедневно немец тратит на продукты питания порядка 7 евро (221 грн), украинец - 91 грн.

Литр молока в Германии стоит 70 центов (23 грн), в Украине - 19 грн.

Килограмм риса обойдется немцу в 1,8 евро (57 грн), украинцу - в 24 грн.

Картошка обходится немцу в 1 евро (33 грн) за килограмм, украинцу - в 7 грн.

При этом, достаточно существенная разница в стоимости мяса. За килограмм куриной грудки немец заплатит 6,6 евро (210 грн), украинец - в 3 раза дешевле, 77 грн.

Стоимость говядины в Германии в 3,1 раза выше, чем в Украине. Килограмм данного вида мяса обойдется немцу в 11,1 евро (354 грн), украинцу - в 111 грн.

Напомним, согласно проведенному опросу, украинцы предпочитают мясо отечественного производства

Украинские Национальные Новости

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