Журналисты сравнили цены на продукты питания в Украине и Германии

Отмечается, что ежедневно немец тратит на продукты питания порядка 7 евро (221 грн), украинец - 91 грн.

Литр молока в Германии стоит 70 центов (23 грн), в Украине - 19 грн.

Килограмм риса обойдется немцу в 1,8 евро (57 грн), украинцу - в 24 грн.

Картошка обходится немцу в 1 евро (33 грн) за килограмм, украинцу - в 7 грн.

При этом, достаточно существенная разница в стоимости мяса. За килограмм куриной грудки немец заплатит 6,6 евро (210 грн), украинец - в 3 раза дешевле, 77 грн.

Стоимость говядины в Германии в 3,1 раза выше, чем в Украине. Килограмм данного вида мяса обойдется немцу в 11,1 евро (354 грн), украинцу - в 111 грн.

Напомним, согласно проведенному опросу, украинцы предпочитают мясо отечественного производства.