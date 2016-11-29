Журналістам Bild та Corriere della Sera заборонили висвітлювати похорон Ф.Кастро

Видання відзначило, що після двох днів очікування акредитації представник уряду Куби повідомила німецькому репортерові про заборону висвітлювати похорон Ф.Кастро.

"Ваша газета для нас не є збалансованим ЗМІ. І вам заборонено висвітлювати похорон Фіделя Кастро", - йдеться в повідомленні.

За даними Bild, пізніше про заборону висвітлювати похорон лідера Кубинської революції було оголошено і кореспондентці газети Corriere della Sera, яка також два днs очікувала акредитації.

Нагадаємо, Ф.Кастро помер 25 листопада на 91-му році життя. З 26 листопада на Кубі оголошено дев'ятиденний траур. Жалобні заходи будуть проходити на острові з 29 листопада, а 4 грудня Ф.Кастро поховають в місті Сантьяго-де-Куба.