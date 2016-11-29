Журналистам Bild и Corriere della Sera запретили освещать похороны Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кубинские власти запретили журналистам немецкой Bild и итальянской Corriere della Sera освещать похороны Фиделя Кастро. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Издание отметило, что после двух дней ожидания аккредитации представитель правительства Кубы сообщила немецкому репортеру о запрете освещать похороны Ф.Кастро.
"Ваша газета для нас не является сбалансированным СМИ. И вам запрещено освещать похороны Фиделя Кастро", - говорится в сообщении.
По данным Bild, позже о запрете освещать похороны лидера Кубинской революции было объявлено и корреспонденту газеты Corriere della Sera, которая также два дня ожидала аккредитации.
Напомним, Ф.Кастро умер 25 ноября на 91-м году жизни. С 26 ноября на Кубе объявлен девятидневный траур. Траурные мероприятия будут проходить на острове с 29 ноября, а 4 декабря Ф.Кастро похоронят в городе Сантьяго-де-Куба.