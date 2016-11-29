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Журналистам Bild и Corriere della Sera запретили освещать похороны Ф.Кастро

Киев • УНН

 • 8036 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кубинские власти запретили журналистам немецкой Bild и итальянской Corriere della Sera освещать похороны Фиделя Кастро. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Журналистам Bild и Corriere della Sera запретили освещать похороны Ф.Кастро

Издание отметило, что после двух дней ожидания аккредитации представитель правительства Кубы сообщила немецкому репортеру о запрете освещать похороны Ф.Кастро.

"Ваша газета для нас не является сбалансированным СМИ. И вам запрещено освещать похороны Фиделя Кастро", - говорится в сообщении.

По данным Bild, позже о запрете освещать похороны лидера Кубинской революции было объявлено и корреспонденту газеты Corriere della Sera, которая также два дня ожидала аккредитации.

Напомним, Ф.Кастро умер 25 ноября на 91-м году жизни. С 26 ноября на Кубе объявлен девятидневный траур. Траурные мероприятия будут проходить на острове с 29 ноября, а 4 декабря Ф.Кастро похоронят в городе Сантьяго-де-Куба.

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