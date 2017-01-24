Журналіста Г.Філліпса вивели з британського парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Британського журналіста Грема Філліпса поліція вивела з будинку парламенту в Лондоні, де проходила зустріч присвячена відносинам України та Великої Британії, передає УНН з посиланням на повідомлення Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландіїї у Twitter.
"Ніхто не може зіпсувати стосунки Британії і України, навіть російська маріонетка-пропагандист Грем Філліпс, якого поліція вивела з парламенту", - заявила посол України у Британії Наталя Галібаренко.
Під час заходу Г.Філліпс почав кричати, чому "Лондон підтримує Київ, коли українські війська стріляють по мирних жителях Донбасу".
Як повідомляв УНН, посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко просить Велику Британію зупинити в Україні проросійську пропагандистську діяльність блогера і журналіста Грема Філліпса.