Журналиста Г.Филлипса вывели из британского парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Британского журналиста Грэма Филлипса полиция вывела из здания парламента в Лондоне, где проходила встреча, посвященная отношениям Украины и Великобритании, передает УНН со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландиии в Twitter.
"Никто не может испортить отношения Британии и Украины, даже российская марионетка-пропагандист Грэм Филлипс, которого полиция вывела из парламента", - заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.
Во время мероприятия Г.Филлипс начал кричать, почему "Лондон поддерживает Киев, когда украинские войска стреляют по мирным жителям Донбасса".
Как сообщал УНН, посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко просит Великобританию остановить в Украине пророссийскую пропагандистскую деятельность блогера и журналиста Грэма Филлипса.