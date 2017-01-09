Журналіст намагався провезти в Нідерланди людські рештки та уламки літака MH17

"Різні пакети з металевими деталями і ймовірними людськими рештками" будуть вивчені та досліджені якомога швидше. Прокурор також повідомив, що "Спеккерс відмовився передати фото- і відеоматеріал з місця аварії".

М.Спеккерс пізніше зазначив у Twitter, кажучи, що він домовився, що добровільно здасть знахідки, але його зустріч з поліцією закінчилася в "тотальним захопленням" його майна.

Репортер відвідував Донецьк, щоб зробити документальний фільм про повсякденне життя там. Він також вирішив відвідати місце падіння MH17. За його словами, він знайшов різні речі, що лежать навколо, в тому числі шматок кістки. Він вирішив повернути деякі елементи в надії, що вони можуть дати деякі відповіді на невирішені питання.

Нагадаємо, в листопаді Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що передали дані радіолокаційних систем (РЛС) Нідерландам, згідно з якими спростовується інформація про те, що пуск ракети, яка збила малазійський літак, відбувся з території Первомайського.