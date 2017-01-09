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Журналист пытался провезти в Нидерланды человеческие останки и обломки самолета MH17

Киев • УНН

 • 8464 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Полиция изъяла обломки самолета, следовавшего рейсом МН17, у местного журналиста Микела Спеккерса в аэропорту Schiphol. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NLTimes.

"Различные пакеты с металлическими деталями и, вероятно, человеческими останками" будут изучены и исследованы как можно скорее. Прокурор также сообщил, что "Спеккерс отказался передать фото - и видеоматериалы с места аварии".

М.Спеккерс позже отметил в Twitter, говоря, что он договорился, что добровольно сдаст находки, но его встреча с полицией закончилась в "тотальным захватом" его имущества.

Репортер посещал Донецк, чтобы сделать документальный фильм о повседневной жизни там. Он также решил посетить место падения MH17. По его словам, он нашел различные вещи, лежавшие вокруг, в том числе кусок кости. Он решил вернуть некоторые элементы в надежде, что они могут дать некоторые ответы на нерешенные вопросы.

Напомним, в ноябре в Министерстве иностранных дел России сообщили, что передали данные радиолокационных систем (РЛС) Нидерландам, согласно которым опровергается информация о том, что пуск ракеты, которая сбила малазийский самолет, состоялся с территории Первомайского.

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