Журналист пытался провезти в Нидерланды человеческие останки и обломки самолета MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Полиция изъяла обломки самолета, следовавшего рейсом МН17, у местного журналиста Микела Спеккерса в аэропорту Schiphol. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NLTimes.
"Различные пакеты с металлическими деталями и, вероятно, человеческими останками" будут изучены и исследованы как можно скорее. Прокурор также сообщил, что "Спеккерс отказался передать фото - и видеоматериалы с места аварии".
М.Спеккерс позже отметил в Twitter, говоря, что он договорился, что добровольно сдаст находки, но его встреча с полицией закончилась в "тотальным захватом" его имущества.
Репортер посещал Донецк, чтобы сделать документальный фильм о повседневной жизни там. Он также решил посетить место падения MH17. По его словам, он нашел различные вещи, лежавшие вокруг, в том числе кусок кости. Он решил вернуть некоторые элементы в надежде, что они могут дать некоторые ответы на нерешенные вопросы.
Напомним, в ноябре в Министерстве иностранных дел России сообщили, что передали данные радиолокационных систем (РЛС) Нидерландам, согласно которым опровергается информация о том, что пуск ракеты, которая сбила малазийский самолет, состоялся с территории Первомайского.