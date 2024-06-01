"Жовтий" рівень небезпечності: синоптики попередили про грозу в Києві та області
Київ • УНН
Згідно з попередженням Українського гідрометцентру, в Києві та Київській області до кінця доби 1 червня очікується гроза з сильним дощем.
У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 1 червня, в столиці очікується гроза. Про це попередили в Укргідрометцентрі, передає УНН.
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Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та м. Київ. У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 1 червня грози
Синоптики попереджають, що в місті та регіоні оголошено І рівень небезпечності - "жовтий".