"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о грозе в Киеве и области

У ближайшего человека, с содержанием до конца суток 1 июня, в столице ожидается гроза. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, передает УНН.

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Предупреждения об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и г. Киев. в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 1 июня грозы - - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что в городе и регионе объявлен и уровень опасности - "желтый".