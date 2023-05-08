Жорстоко зарізав доньку та ледь не отруїв газом сина: на Київщині чоловік хотів помститись дружині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Київській області чоловік, щоб помститися дружині на ґрунті ревнощів вбив доньку ножем в серце та намагався вбити сина. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«За даними слідства, напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів підозрюваний посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що вночі, 2 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.
«Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки підозрюваний відламав внутрішню ручку вхідних дверей. У ході суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину», - зазначається в повідомленні.
У той час, побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців. Після вчиненого чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку.
«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами умисного вбивства доньки та замаху на вбивство малолітнього сина (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України)», - інформує Офіс генпрокурора.
Окрім того, за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Доповнення
Правоохоронці Київської області повідомили про підозру чоловіку, який зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі.