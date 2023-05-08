Жестоко зарезал дочь и чуть не отравил газом сына: на Киевщине муж хотел отомстить жене
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киевской области мужчина, чтобы отомстить жене на почве ревности, убил дочь ножом в сердце и пытался убить сына. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Цитата
«По данным следствия, накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности подозреваемый поссорился с находящейся за рубежом женой. Чтобы отомстить ей, он решил убить детей – 16-летнюю дочь и 12-летнего сына», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что ночью, 2 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился на кухню и включил газовые конфорки. После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действия отца, девушка хотела выключить плиту. Поэтому между ними возник конфликт, который перерос в драку.
«Дети пытались скрыться от отца, однако покинуть дом им не удалось, поскольку подозреваемый отломал внутреннюю ручку входной двери. В ходе спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и грудную клетку. От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца она скончалась на месте преступления», - отмечается в сообщении.
В то время, опасаясь за свою жизнь, парень взял мобильный телефон и скрылся в подвале дома, откуда вызвал правоохранителей. После совершенного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе руку.
«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Обуховской окружной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по фактам умышленного убийства дочери и покушения на убийство малолетнего сына (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины)», – информирует Офис генпрокурора.
Кроме того, по ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Дополнение
Правоохранители Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который зарезал товарища и спрятал тело на кладбище.