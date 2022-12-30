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Жорстокий зимовий шторм забрав життя 61 особи в США

Жорстокий зимовий шторм забрав життя 61 особи в США

Київ • УНН

 • 349387 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. За словами офіційних осіб, кількість загиблих внаслідок жорстокого зимового шторму, який охопив більшу частину Сполучених Штатів на Різдво, зросла як мінімум до 61 людини, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц сказав, що у західній частині Нью-Йорка, яка постраждала від історичного шторму, було зареєстровано ще дві смерті, внаслідок чого загальна кількість загиблих сягнула 39.

Округ Ері включає в себе занесене снігом місто Буффало, де сталася більшість смертей.

Полонкарц сказав, що 17 із 39 жертв було знайдено на вулиці, 11 – у будинках, четверо – в машинах, четверо загинули під час роботи з лопатою змітаючи сніг, а троє стали жертвами в результаті нездатності рятувальників вчасно дістатися до них.

Повідомлялося про дев'ять загиблих в автомобільних аваріях, пов'язаних з ураганом, у штаті Огайо на Середньому Заході.

У зв'язку з підвищенням температури та таненням снігу офіційні особи в Нью-Йорку висловили стурбованість з приводу повені.

У міру того, як Буффало відходить від шторму, який трапляється раз у покоління, Полонкарц назвав поведінку міста «бентежною». Наприклад, заборона на поїздки до Буффало не була введена до 9:30 ранку в п'ятницю, коли багато людей уже йшли на роботу.

Шторм також приніс надзвичайно низькі температури до таких штатів, як Техас і Флорида, і викликав хаос в аеропортах, коли тисячі рейсів було затримано або скасовано.

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