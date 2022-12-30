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Жестокий зимний шторм унес жизни 61 человека в США

Жестокий зимний шторм унес жизни 61 человека в США

Киев • УНН

 • 349383 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По словам официальных лиц, количество погибших в результате жестокого зимнего шторма, охватившего большую часть Соединенных Штатов на Рождество, возросло как минимум до 61 человека, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сказал, что в западной части Нью-Йорка, пострадавшей от исторического шторма, было зарегистрировано еще две смерти, в результате чего общее число погибших достигло 39.

Округ Эри включает в себя занесенный снегом город Буффало, где произошло большинство смертей.

Полонкарц сказал, что 17 из 39 жертв были найдены на улице, 11 – в домах, четверо – в машинах, четверо погибли во время работы с лопатой сметая снег, а трое стали жертвами в результате неспособности спасателей вовремя добраться к ним.

Сообщалось о девяти погибших в автомобильных авариях, связанных с ураганом, в штате Огайо на Среднем Западе.

В связи с повышением температуры и таянием снега официальные лица в Нью-Йорке выразили обеспокоенность по поводу наводнения.

По мере того, как Буффало отходит от шторма, который происходит раз в поколение, Полонкарц назвал поведение города «смущенным». Например, запрет на поездки в Буффало не был введен до 9:30 утра в пятницу, когда многие уже шли на работу.

Шторм также принес чрезвычайно низкие температуры в такие штаты, как Техас и Флорида, и вызвал хаос в аэропортах, когда тысячи рейсов были задержаны или отменены.

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