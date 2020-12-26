Жорстоке побиття собаки на Львівщині: поліція знайшла винуватців і відкрила справу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Львівській області правоохоронці встановили особи підлітків, причетних до жорстокого поводження з собакою, а також відкрили справу, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Львівській області.
Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, де йшлося про те, що нібито в місті Броди невідомі особи помістили собаку в мішок та побили її, після чого тварина загинула.
Правоохоронці негайно розпочали за цим фактом перевірку.
"... поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявились 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, мешканці Бродівського району.
Також встановлено, що 23 грудня близько 17.00, на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району, школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома", - йдеться у повідомленні.
Крім того, правоохоронці розшукали собаку та доставили тварину у ветеринарну лікарню, її життю нічого не загрожує.
За цим фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, у соцмережах з’явилось відео, на якому підлітки б’ють собаку у мішку. Поліцейські Львівщини перевіряють випадок знущання над твариною.