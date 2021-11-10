Жорстоке побиття автора пісень гурту KAZKA в Києві: нападника затримали і повідомили підозру

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"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру киянину за фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження місцевому мешканцю (ч. 1 ст. 121 КК України)", — ідеться у повідомленні.

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За даними розслідування, на Журавльова напав його нетверезий сусід. Між чоловіками виник конфлікт. Підозрюваний завдав потерпілому щонайменше одного удару в зону правої скроневої ділянки.

Внаслідок удару потерпілий дістав небезпечні для життя тілесні ушкодження, а саме: відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.

Наразі вирішують питання щодо обрання нападнику запобіжного заходу.

Нагадаємо

Напад на музичного продюсера, автора пісень гурту KAZKA Миколу Журавльова стався ввечері 6 листопада у багатоквартирному будинку Шевченківського району столиці.

Потерпілого госпіталізували у лікарню. Йому зробили операцію з видалення пошкоджених кісток черепа. За місяць знадобиться ще одне хірургічне втручання — в голову вставлять пластину.