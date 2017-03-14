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Жодної торгівельної діяльності з захопленими підприємствами на окупованих територіях - Президент (доповнено)

Київ • УНН

 • 12859 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. РФ визнала фейкові документи так званих “ДНР” та “ЛНР”, пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України. Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торгівельних відносин з цими “конфіскованими” підприємствами. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які зараз знаходяться під окупацією”, — сказав Президент.

При цьому він наголосив на важливості дотримання Мінських домовленостей — плану, який передбачає припинення вогню, виведення російських військ та важкої техніки і артилерії, повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

“Є, на жаль, інші сценарії, які розробляються не в Україні і не в Європейському Союзі. Вони полягають в тому, щоб відрізати ці території, закрити кордони вздовж лінії зіткнення, подарувати ці території агресору”, — зазначив Глава держави.

Президент підкреслив, що через провокативні дії Росії відбувається загострення ситуації на Донбасі. Так, Глава держави нагадав, що РФ визнала фейкові документи так званих “ДНР” та “ЛНР”, пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України — сплачували податки, виплачували зарплату в гривнях.

“Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торгівельних відносин з цими „конфіскованими“ підприємствами. Ми не будемо дозволяти жодної їхньої діяльності. І просимо підтримки цих рішень, в тому числі шляхом посилення санкцій ЄС проти Російської Федерації, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права”, — наголосив П.Порошенко.

Нагадаємо, СБУ повідомила, кому передадуть “націоналізовані” ОРДЛО підприємства.

Як повідомляв УНН, 1 березня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Україна включатиме в позови до міжнародних судів проти РФ інформацію про факти націоналізації державних підприємств так званими “ДНР” і “ЛНР”.

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