Жодної торгівельної діяльності з захопленими підприємствами на окупованих територіях - Президент (доповнено)

КИЇВ. 14 березня. УНН. РФ визнала фейкові документи так званих “ДНР” та “ЛНР”, пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України. Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торгівельних відносин з цими “конфіскованими” підприємствами. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.