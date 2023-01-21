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Жодних сумнівів: Офіс генпрокурора про причетність Ірану до виробництва та постачання дронів до рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. В органів прокуратури та органів слідства немає жодних сумнівів, що посадові, юридичні і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до росії. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, повідомляє УНН.

Жодних сумнівів: Офіс генпрокурора про причетність Ірану до виробництва та постачання дронів до рф

Цитата

"У нас є ця інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. І ми будемо доводити винуватість цих посадових осіб, цих фізичних осіб як в національних судах, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз ограни слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в їх причетності до цих злочинів", - наголосив він.

Деталі 

Бєлоусов повідомив, що з цією метою зараз проводиться "сотні слідчих дій, сотні експертиз", які найближчим часом будуть завершені. Він запевнив в достатності доказів вини посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників будь-яких інших країн, які сприяють Ірану у розробці або поставці цих дронів, їх використання в Україні.

Він запевнив, що українські правоохоронні органи зможуть довести це в судах, і всі причетні особи будуть притягнуті до відповідальності.

"Для нас важливо простежити весь ланцюжок, починаючи від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звісно, всі ці особи, які поставляють комплектуючі, які збирають ці дрони, які навчають росіян використовувати ці дрони і ті особи, які безпосередньо їх запускають по наших громадянах, по наших містах – всі вони мають бути ідентифіковані", - підкреслив прокурор.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час Українського сніданку у Давосі 19 січня повідомив, що росія готується застосовувати проти України ще один пакет іранських дронів.

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