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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Никаких сомнений: Офис генпрокурора о причастности Ирана к производству и поставке дронов в рф

Киев • УНН

 • 1245850 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. У органов прокуратуры и органов следствия нет никаких сомнений, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов в россию. Об этом заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, сообщает УНН.

Никаких сомнений: Офис генпрокурора о причастности Ирана к производству и поставке дронов в рф

Цитата

"У нас есть эта информация, которая подтверждает причастность Ирана к этому. И мы будем доказывать виновность этих должностных лиц, этих физических лиц как в национальных судах, так и в международных судах, используя для этого доказательную информацию. И именно сейчас ограны следствия и прокуратуры собирают доказательства, которыми мы сможем убедить суд в их причастности к этим преступлениям", - подчеркнул он.

Детали 

Белоусов сообщил, что с этой целью сейчас проводится "сотни следственных действий, сотни экспертиз", которые в ближайшее время будут завершены. Он заверил в достаточности доказательств вины должностных и физических лиц Ирана, а также представителей любых других стран, которые содействуют Ирану в разработке или поставке этих дронов, их использования в Украине.

Он заверил, что украинские правоохранительные органы смогут доказать это в судах, и все причастные лица будут привлечены к ответственности.

"Для нас важно проследить всю цепочку, начиная от производства до поставки и непосредственного использования. Естественно, все эти лица, которые поставляют комплектующие, которые собирают эти дроны, которые обучают россиян использовать эти дроны и те лица, которые непосредственно их запускают по нашим гражданам, по нашим городам – все они должны быть идентифицированы", - подчеркнул прокурор.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского завтрака в Давосе 19 января сообщил, что россия готовится применять против Украины еще один пакет иранских дронов.

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