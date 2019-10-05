Жоден з українців не потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. УЄФА оголосив символічну команду за підсумками виступу у другому турі групового етапу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
По два гравці в символічний склад делегували "Арсенал", "Селтік" і "Лудогорець".
Таким чином, до топ-11 гравців увійшли:
Воротар - Пламен Ілієв ("Лудогорець")
Захисники - Болі Болінголі ("Селтік"), Рафаел Форстер ("Лудогорець"), Еван Н'Діка ("Айнтрахт"), Кіран Тірні ("Арсенал")
Півзахисники - Мохамед Ельюнуссі ("Селтік"), Дані Кінтана ("Карабах"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Габріел Мартінеллі ("Арсенал")
Нападники - Доніелл Мален ("ПСВ"), Умар Садік ("Партизан").
Додамо, що матчі третього туру ЛЄ пройдуть 24 жовтня.